Le Real Madrid a reçu une offre de 70 millions d’euros de l’AC Milan pour Endrick. Un sacré pactole, qui, forcément, fait réfléchir la direction du club de la capitale espagnole. Si le joueur ne semble pas forcément obsédé par un départ, la proposition milanaise, où il aurait du temps de jeu, peut aussi le convaincre. Seulement, comme l’indique la Cadena SER, José Mourinho ne veut pas le laisser partir.

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D’abord, parce qu’aux yeux du Special One, l’ancien de l’OL reste assez important. Le Portugais voit le Brésilien comme la doublure de Kylian Mbappé, et c’est lui qui sera titulaire en cas de blessure ou de suspension du Français. Puis, parce que Mourinho estime qu’il faudra le remplacer, et qu’il sera difficile de trouver un joueur du niveau d’Endrick lors du mercato hivernal. Autant dire que pour l’instant, ça sent mauvais pour Milan.