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Premier League

Liverpool : Víctor Muñoz n’a pas peur de Bradley Barcola

Par Allan Brevi
1 min.
Víctor Muñoz, avec la Roja @Maxppp

Alors que Víctor Muñoz connaît une ascension fulgurante depuis son arrivée à Liverpool, l’attaquant espagnol s’est confié à AS sur son adaptation chez les Reds. Champion du monde cet été, l’ancien joueur du Real Madrid a notamment évoqué la concurrence qui l’attend sur les ailes, après l’arrivée de Bradley Barcola à Liverpool pour un montant annoncé de 145 millions d’euros. L’Espagnol voit cette nouvelle recrue comme une source de motivation pour l’ensemble du secteur offensif.

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« L’arrivée de joueurs de haut niveau est un signe que nous devons tous nous surpasser. Leur arrivée est excellente pour l’équipe, et nous savons que la concurrence nous obligera à donner le meilleur de nous-mêmes à chaque entraînement », a expliqué Muñoz. Une concurrence qu’il semble donc accueillir positivement, alors que le joueur de 23 ans a rapidement trouvé ses marques en Angleterre après avoir quitté le Real Madrid.

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