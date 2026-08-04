Marc-André ter Stegen prêté à l’Ajax Amsterdam

Le FC Barcelone a officialisé le prêt de Marc-André ter Stegen à l’Ajax Amsterdam jusqu’au 30 juin 2027, ce mardi. Le gardien allemand, qui évoluera la saison prochaine sous les couleurs du quadruple champion d’Europe, tentera de retrouver du temps de jeu et son meilleur niveau après une période compliquée en Catalogne, où il n’a quasiment pas joué lors de son prêt à Gérone l’hiver dernier.

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FC Barcelona and AFC Ajax have reached an agreement for the loan of Marc-André ter Stegen until 30 June 2027.https://t.co/lwihtczYmU pic.twitter.com/Jb0ogNBVvm — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2026

Arrivé au Barça en 2014, Ter Stegen (34 ans) quitte provisoirement le club après avoir disputé 423 rencontres, remporté 21 trophées, dont la Ligue des champions en 2015, et être devenu le 11e joueur le plus capé de l’histoire des Blaugranas ainsi que le deuxième étranger le plus utilisé derrière Lionel Messi, indique le club blaugrana. L’international allemand espère désormais relancer sa carrière du côté d’Amsterdam.