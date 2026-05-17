Rennes : la réaction euphorique du meilleur buteur Esteban Lepaul

Il a réalisé une énorme saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, Esteban Lepaul a été excellent et a conclu la saison avec cinq buts lors des cinq derniers matches. Malgré la défaite des siens à Marseille ce dimanche (3-1), il a été le seul buteur du soir du côté breton. Interrogé au micro de Ligue 1+, le buteur de 26 ans a fait part de sa grande joie :

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«Dans les buts inscrits, le plus dur est à mettre est le premier et le dixième. Le dixième, je l’ai mis à Lens dans une mauvaise passe. Je voulais terminer meilleur buteur, j’ai tout fait pour le garder malgré des adversaires de haut calibre. Il a fallu s’arracher et j’ai conclu avec cinq buts lors des cinq derniers matches, c’est incroyable. Recevoir ce trophée en marquant lors du dernier match, c’est bien. Passer la barre des 20 buts, c’est magnifique. Martin Terrier m’a envoyé un message quand j’étais à 8 buts et il m’a dit d’aller chercher ses 21 buts. Je lui fais un petit coucou et c’est incroyable d’atteindre les 21 buts.»