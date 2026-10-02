L’OM décroche un prestigieux trophée

Si l’Olympique de Marseille traverse une crise sportive sans précédent sous les ordres de Bruno Genesio, le club phocéen continue de briller en coulisses par ses engagements. Réunis le 30 septembre dernier à l’Assemblée nationale pour la 13e édition des Trophées Sport & Management, les acteurs du sport français ont tenu à récompenser l’OM. Présent pour l’événement, le président marseillais Stéphane Richard a reçu le prestigieux trophée « Sport Santé » pour la création de la section « OM Foot Amputés ». Lancé en janvier 2025, ce projet novateur permet à des joueurs amputés de défendre les couleurs d’un grand club professionnel, mettant ainsi en lumière la visibilité du handisport et le dépassement des préjugés au cœur de l’institution marseillaise.

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Lors de cette même cérémonie, le Paris FC a également été mis à l’honneur pour ses avancées sociétales. Le club de la capitale s’est vu décerner le trophée « Acteurs du sport professionnel » grâce à sa fameuse « VINCI Mixed Cup ». Première compétition européenne U15 mixte de très haut niveau, ce tournoi milite activement pour l’égalité des chances en réunissant jeunes joueuses et joueurs autour d’un même terrain et d’un même règlement. Une belle reconnaissance pour un projet ambitieux qui démontre que la mixité s’impose comme un véritable levier d’éducation et de performance dans le monde du football.