Le président de l’Athletic Club monte au créneau pour Nico Williams

Le président de l’Athletic Bilbao, Jon Uriarte, a profité de son intervention à l’Assemblée des membres, pour prendre la parole et défendre ses joueurs, et notamment Nico Williams : « plus l’enthousiasme est grand, plus il est important de gérer les attentes. On sait qu’en football, on peut passer du statut de héros à celui de paria un jour. Cela peut arriver dans d’autres clubs, mais pas à l’Athletic. Ces sifflets injustifiés dirigés contre les joueurs et le staff technique dès les premières minutes d’un match sont totalement inacceptables. »

La suite après cette publicité

Ses propos faisaient allusion à une rumeur qui circulait au sujet de Nico Williams et de certains autres joueurs de l’Athletic Club lors des récents matchs à San Mamés d’après Mundo Deportivo. Le président a ensuite apporté des précisions à ses propos : « je fais référence aux huées, certes discrètes, mais bien réelles, proférées par une minorité à l’encontre de nos joueurs et de notre personnel d’encadrement. C’est inacceptable. Il nous faut faire preuve de patience, mais pour que ces huées soient justifiées, il faudrait que la situation évolue bien au-delà de ce qui se passe actuellement », a-t-il déclaré. Il a également demandé de la compréhension, car « certains joueurs jouent malgré la douleur et d’autres problèmes. Nous sommes tous conscients du niveau d’exigence élevé et nous ne le cachons pas, mais… ». Tandis que le club basque est actuellement 9e au classement de Liga.