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Premier League

Arsenal se rapproche d’Illan Meslier

Par Tom Courel
1 min.
Illan Meslier avec Leeds @Maxppp

Arsenal s’active durant la période estivale. En effet, selon la BBC, la direction anglaise s’intéresserait de près au portier de Leeds, Illan Meslier (26 ans). L’avenir du gardien remplaçant actuel des Gunners, Kepa Arrizabalaga, reste incertain pour la saison prochaine à Londres, et ce transfert pourrait agiter les prétendants à ce poste.

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En fin de contrat cet été, le rempart tricolore espère découvrir une nouvelle aventure, tout en sachant que lors de la saison précédente, Meslier a perdu sa place de numéro un dans la cage du club anglais. Rien n’est encore acté pour la suite de sa carrière, mais son arrivée gratuite dans la capitale pourrait être facilitée. Affaire à suivre…

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