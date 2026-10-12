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Premier League

Le Real Madrid et le Barça en pole pour arracher la pépite JJ Gabriel

Par Allan Brevi
1 min.
Joseph Junior Andreou Gabriel @Maxppp

Le Bayern Munich poursuit ses démarches pour tenter de recruter JJ Gabriel, la pépite de Manchester United âgée de 16 ans. Selon Sky Sport, de nouvelles discussions ont récemment eu lieu entre les dirigeants bavarois et l’entourage du jeune attaquant, sans qu’une offre concrète lui ait été transmise pour le moment. Le club allemand n’aurait en effet reçu aucun engagement de la part du joueur, dont l’avenir reste incertain. Malgré l’intérêt du Bayern, la tendance serait plutôt à un départ vers l’Espagne, où le Real Madrid et le FC Barcelone apparaissent actuellement comme les destinations les plus sérieuses.

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Un transfert dès le mercato hivernal de janvier serait envisagé, à condition que JJ Gabriel obtienne un passeport européen, indispensable pour rejoindre un club du continent dans sa situation. En effet, une demande de passeport chypriote est en cours, tandis que d’autres solutions seraient étudiées en cas d’échec. Manchester United, de son côté, souhaite conserver son jeune talent et tente toujours de le convaincre de rester. Le dossier demeure donc ouvert, alors que plusieurs grands clubs européens suivent de près l’évolution de la situation.

Pub. le - MAJ le
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