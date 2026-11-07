PSG : la réaction d’Ilya Zabarnyi après le succès contre Troyes

Service minimum pour le Paris Saint-Germain, qui l’a emporté face à l’ESTAC Troyes (1-0) lors de cette 10e journée de Ligue 1. Malgré de nombreuses occasions manquées, le club parisien a réussi à trouver la faille avant la pause, grâce à une tête d’Ilya Zabarnyi. Après la rencontre, le héros du jour s’est arrêté au micro de Ligue 1+ et est revenu sur sa performance du soir.

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« C’est toujours bien de marquer, c’est super pour l’équipe. Je vais essayer de faire mieux pour l’équipe. Les trois points sont importants. Le trophée d’homme du match ? Il faut que je continue à travailler, j’espère avoir un petit peu plus de temps de jeu », a indiqué l’international ukrainien, buteur pour la deuxième fois en championnat cette saison, après Strasbourg.