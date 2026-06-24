La Juventus souhaite s’offrir un joueur du PSG

La Juventus continue d’explorer le marché dans le but de renforcer son secteur offensif cet été, avec un regard attentif porté sur la Coupe du Monde 2026. Alors que la Vieille Dame suit de près Brahim Diaz, encore indécis sur son avenir au Real Madrid, les Bianconeri anticipent déjà d’éventuelles complications dans ce dossier. Le milieu offensif marocain, performant avec sa sélection, reste une priorité mais sa situation contractuelle et ses intentions de carrière compliquent les projections à court terme.

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Dans ce contexte, la Juve a activé une piste alternative menant à Lee Kang-In. Le Sud-Coréen du PSG, également suivi par l’Atlético de Madrid, apparaît comme un profil correspondant aux attentes du staff turinois pour occuper le rôle de meneur de jeu. Déjà impliqué dans les discussions entre la Juventus et le club parisien autour de Randal Kolo Muani, son nom a émergé comme une option crédible si le dossier Brahim Diaz venait à s’enliser. Le club de Turin garde donc plusieurs scénarios en tête.