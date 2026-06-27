Coupe du Monde 2026 : le classement des meilleurs buteurs

La course au Soulier d’or de cette Coupe du Monde 2026 s’annonçait très ouverte et elle tient toutes ses promesses après la phase de groupes. En tête du classement, Lionel Messi domine avec cinq réalisations sous le maillot de l’Argentine. Le capitaine de l’Albiceleste devance un groupe de poursuivants composé d’Ousmane Dembélé, Vinícius Júnior, Erling Haaland et Kylian Mbappé, tous auteurs de quatre buts. Les grandes stars du tournoi répondent donc présentes, même si certaines surprises se sont également invitées dans la lutte avec les présences de Matheus Cunha, Deniz Undav, Elijah Just ou encore Ismael Saibari, chacun crédité de trois réalisations.

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Parmi les hommes à surveiller figure aussi Harry Kane. L’attaquant anglais a rejoint le peloton des joueurs à trois buts après son but décisif contre le Panama lors de la troisième journée. Le capitaine des Three Lions a surtout marqué l’histoire en devenant le meilleur buteur anglais en Coupe du Monde avec onze réalisations sur l’ensemble de sa carrière dans la compétition. Alors que les matches à élimination directe approchent, Messi conserve une courte avance, mais Mbappé, Dembélé, Vinícius, Haaland et Kane disposent encore de plusieurs rencontres pour renverser la hiérarchie et s’emparer de la première place du classement des buteurs.