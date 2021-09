Ligue des Champions : Manchester City impressionné par le PSG version galactique

L’heure de la revanche a sonné pour le Paris Saint-Germain. Quelques mois après avoir été sorti en demi-finale de la Ligue des Champions par Manchester City, le vice-champion de France en titre va à nouveau croiser le fer avec les Citizens. Un rendez-vous très important pour les Rouge-et-Bleu, tenus en échec à Bruges (1-1) il y a deux semaines.

Annoncés comme les grands favoris de la coupe aux grandes oreilles cette saison après les recrutements de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, les Franciliens doivent confirmer sur le terrain. Un statut de favori qui arrange très bien les Mancuniens. En effet, si les observateurs ont bien vu que City était collectivement plus fort que les Parisiens en ce début de saison, les Citizens jouent clairement la carte de l’équipe impressionnée part le mercato XXL du PSG. À commencer par Riyad Mahrez.

Les Citizens flattent le PSG

« Le PSG a une très bonne équipe. Ils ont plus ou moins la même équipe que l’an dernier, mais ils ont ajouté Messi plus d’autres joueurs comme Wijnaldum. Ils sont plus forts cette saison. Ils ont une plus grosse équipe et je pense que ce sera un match plus ou moins comme ceux de la saison dernière. Ils ont des forces partout : devant, derrière. Il y a Ramos (qui ne sera pas disponible) et l’autre gardien (Donnarumma) en plus aussi. Ils sont plus forts que la saison dernière et ils seront plus forts », a-t-il confié en conférence de presse.

Même discours chez Pep Guardiola, interrogé sur le trio Messi-Neymar-Mbappé. « Je ne sais pas comment les arrêter. Il faut bien défendre sans ballon et les laisser courir quand on a le ballon. Ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait, ils sont tous tellement bons. (…) C'est une équipe fantastique. Marquinhos, je suis un grand fan de lui, Hakimi et tous les milieux de terrain, Paredes, Danilo, Verratti surtout et les trois joueurs de devant peuvent faire ce qu'ils veulent. Messi peut jouer à droite ou au milieu, Mbappé sur le côté ou dans l’axe, ils combinent si bien que le talent ne peut pas être arrêté. Nous devons le faire en équipe. Individuellement, nous ne pouvons pas les arrêter. Il faut le faire en équipe, être compact, s'entraider, savoir qu'on va souffrir. (…) Il faut pouvoir souffrir 90 minutes. »

Mais au vu des prestations des deux équipes depuis le début de la saison, notamment sur le plan collectif, et les difficultés du trio Messi-Neymar-Mbappé à s’entendre, le discours des Mancuniens ressemble surtout à un moyen de mettre toute la pression sur les épaules parisiennes plutôt qu’à une réelle crainte de vivre un véritable calvaire au Parc des Princes.