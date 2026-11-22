Ligue 1
OM : le formidable décalage de Gouiri pour Paixão face au Mans
1 min.
@Maxppp
L’Olympique de Marseille a rapidement fait le break. Après avoir ouvert le score, les Phocéens ont rapidement creusé l’écart grâce à Igor Paixão. À la 40e minute, Timothy Weah a déboulé sur son côté avant de trouver Amine Gouiri dans l’axe, à l’entrée de la surface. L’attaquant algérien a parfaitement décalé le Brésilien sur la gauche.
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L1+ @ligue1plus – 21:30
L'@OM_Officiel DÉROULE !Voir sur X
Action magnifique d'Amine Gouiri qui trouve le décalage pour Igor Paixão 🇧🇷🇩🇿
#OMLMFC
Action magnifique d'Amine Gouiri qui trouve le décalage pour Igor Paixão 🇧🇷🇩🇿
#OMLMFC
Face à Nicolas Kocik, Paixão n’a pas tremblé et a ajusté le portier adverse d’une frappe enroulée pour inscrire le deuxième but marseillais (2-0). Une belle action collective qui permet aux hommes de Bruno Genesio de prendre le large avant la pause.
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