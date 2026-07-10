Barça : Lamine Yamal valide une possible arrivée de Julián Álvarez
Lamine Yamal ouvre la porte à l’arrivée de Julián Álvarez au FC Barcelone. Interrogé par Mundo Deportivo sur une possible venue de l’attaquant argentin, le jeune talent blaugrana n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de voir l’actuel joueur de l’Atlético de Madrid rejoindre le Camp Nou.
« Tout le monde sait que c’est un joueur de très haut niveau, le genre de joueur que tout le monde s’arrache. Nous sommes prêts à l’accueillir et, s’il vient, nous serons tous ravis », a déclaré l’Espagnol, qui estime que le profil de l’Argentin correspond parfaitement aux exigences du Barça. Pour Lamine Yamal, Julián Álvarez aurait les qualités nécessaires pour s’intégrer dans le projet catalan, même si le jeune ailier reconnaît ne pas connaître l’avancée exacte des discussions. « Je ne sais pas exactement où nous en sommes, mais je l’espère », a-t-il conclu.
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