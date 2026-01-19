Menu Rechercher
PSG : les vérités de Luis Enrique sur l’état de santé de João Neves

Présent en conférence de presse avant de défier le Sporting CP, Luis Enrique a évoqué l’état de santé de João Neves. Pour rappel, le milieu de terrain portugais était forfait face au LOSC vendredi soir et ne sera pas non plus présent sur la pelouse de Lisbonne. De quoi imaginer une blessure importante ? Le technicien parisien a fait le point.

«Joao Neves n’est pas blessé. En tout cas, rien d’important. Si demain on jouait une finale, il aurait pu jouer. Mais on ne veut prendre aucun risque avec aucun joueur», a ainsi assuré le coach espagnol. De quoi rassurer les supporters franciliens…

