Le superbe ciseau acrobatique de Jonathan Rowe contre Naples

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une saison très compliquée et que plusieurs supporters regrettent déjà son départ, Jonathan Rowe continue lui de briller en Italie sous les couleurs de Bologne. Déjà auteur d’une saison remarquée en Serie A et en Ligue Europa, l’attaquant anglais s’est encore illustré ce lundi soir lors d’un choc complètement fou face au Napoli.

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Dans une rencontre spectaculaire remportée (2-3) au Stadio Diego Armando Maradona, l’ancien Marseillais a délivré Bologne dans le temps additionnel grâce à un but acrobatique exceptionnel à la 90+1e minute. Alors que Naples était revenu à 2-2 après avoir été mené de deux buts, Rowe a fait basculer la rencontre avec un geste de grande classe qui a glacé tout un stade. Une nouvelle prestation marquante pour l’Anglais, désormais suivi de près par plusieurs grands clubs européens.