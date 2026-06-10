CdM, EdF : la ministre des Sports a offert un cadeau surprenant aux joueurs

Un petit geste symbolique pour ramener la troisième étoile dans l’Hexagone ? Selon Le Canard Enchaîné, Marina Ferrari, ministre des Sports, a remis aux joueurs de l’équipe de France des pierres présentées comme porteuses de vertus particulières avant leur départ pour la Coupe du monde 2026 en Amérique. Celle-ci a effectué ce geste lors de sa visite à Clairefontaine en présence d’Emmanuel Macron la semaine précédente, et la ministre, entrée au gouvernement en octobre dernier, s’est d’ailleurs exprimée à ce sujet. Dans son récit, elle a même développé un souvenir très personnel qui a marqué sa carrière.

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« Lorsque, il y a plus de vingt ans maintenant, j’ai mené ma première campagne électorale, une supportrice m’avait donné une pierre de protection qui m’accompagne depuis. Pour vous porter chance pendant cette Coupe du monde, j’ai souhaité vous offrir à mon tour deux étoiles en pierre, l’une en jaspe bleu et l’autre en cristal de roche. Le jaspe bleu a des vertus dynamisantes et donne la force d’atteindre ses objectifs. Le cristal de roche réduit le stress et l’anxiété, augmente la confiance en soi et peut atténuer les douleurs musculaires », invitant les Bleus de Didier Deschamps à glisser ces pierres dans leurs chaussettes. Kylian Mbappé et les siens auront tout pour réussir.