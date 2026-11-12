Équipe de France : la dernière story de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a décidé de répondre aux critiques à sa manière. Alors que son forfait avec l’équipe de France pour blessure fait parler, l’attaquant du Real Madrid a publié une story sur Instagram dans laquelle on le voit monter à bord d’un avion, vêtu du survêtement officiel des Bleus, avec comme itinéraire l’Italie.

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Une publication qui intervient après son remplacement dans le groupe de l’équipe de France par Senny Mayulu. Zinédine Zidane avait d’ailleurs confirmé son forfait mercredi en conférence de presse, à la veille du déplacement des Bleus en Italie pour affronter la Nazionale ce jeudi soir en Ligue des nations. Sans prendre directement la parole sur les critiques dont il fait l’objet, le capitaine français affiche ainsi son déplacement avec les couleurs de la sélection, malgré son indisponibilité pour cette rencontre.