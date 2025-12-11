La déclaration surprenante de Luis Enrique sur le niveau du PSG

Si la soirée de Ligue des champions a été animée par le choc entre le Real Madrid et Manchester City, le PSG disputait aussi une rencontre sur la pelouse de Bilbao. Un match moins attirant sur le papier forcément, mais avec une équipe parisienne qui avait à cœur de prendre trois points pour rester à la deuxième place du classement général de la C1, juste derrière Arsenal qui poursuit son impressionnant sans-faute (6 victoires en 6 matches). Cependant, la formation de Luis Enrique n’a pu faire mieux qu’un match nul 0-0.

Dominateurs, les Parisiens n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions, faisant preuve de quelques maladresses techniques devant le but. Surtout, les hommes de Luis Enrique sont tombés sur un très bon Unai Simón, qui a réalisé 5 parades décisives dans ce match. Le PSG, qui a terminé la rencontre avec 6 grosses occasions et 2,23 de xG, pourra avoir des regrets. Même si en conférence de presse, Luis Enrique a expliqué qu’il n’y avait pas de quoi être frustré ce mercredi. « Non, pas de frustration. Je pense que ç’a été un match intense, très différent. Nous savions que nous aurions ce type de match. On a bien fait le boulot, on a démarré le match de manière claire et précise, ils ont très bien pressé, la deuxième période a été différente, on est sortis de la pression, on a créé beaucoup de chances. Et Unai Simón a été le meilleur sur le terrain. On a montré quelle équipe nous sommes. C’est un résultat 0-0 moche parce qu’on a créé beaucoup de chances. »

Luis Enrique se voit plus fort que l’année dernière

Toujours dans un style qui lui est propre, Luis Enrique a même été à contre-courant des récentes analyses. Si pour beaucoup, le PSG est encore loin de son niveau de la saison dernière (du moins sur la deuxième partie de saison), le technicien espagnol n’est pas de cet avis. Au contraire, il estime que Paris n’a jamais été aussi fort collectivement que cette année. « On juge notre équipe tous les jours. Après ce début de saison très particulier, on n’a pas pu jouer avec tous les joueurs… Je suis très motivé de récupérer tous les joueurs après Noël. Je suis très content de ce que j’ai vu ces derniers mois. Et en tant qu’équipe, on est beaucoup mieux que l’année dernière. Nous sommes optimistes pour l’avenir. »

Pas question donc pour lui de se renforcer sur le mercato dans ce cas ? Il a souhaité laisser la porte ouverte sur le sujet, même s’il continue de multiplier les sorties expliquant être satisfait de son groupe, notamment dans le secteur offensif. « Vous êtes motivés pour le mercato (sourire). Nous sommes ouverts à tout, toujours. Ouverts à quelques possibilités. Mais manque d’efficacité ? Non, c’est à cause d’Unai Simón. On méritait la victoire. » Voilà qui est clair et qui devrait forcément faire réagir.