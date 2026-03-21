RC Lens : l’ancien Parisien Odsonne Édouard n’en finit plus d’impressionner en Ligue 1

Arrivé l’été dernier en provenance de Crystal Palace, Odsonne Édouard a trouvé à Lens le terrain idéal pour renaître et relancer une carrière qui avait connu des passages difficiles en Premier League. Comme à son époque au Celtic Glasgow (2018-2021), où il avait été un attaquant redoutable et décisif avec 87 buts en 179 matchs, le Franco-Haïtien retrouve à Bollaert sa puissance, sa confiance et son sens du but. Rapidement devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Pierre Sage, il impressionne par sa capacité à faire peur aux défenses adverses et à changer le cours d’un match à lui seul. À l’image d’un Florian Thauvin, Odsonne Édouard est l’un des artisans majeurs de la belle saison du RC Lens jusqu’à présent.

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Cette saison, Édouard s’affirme comme l’une des grandes révélations de la Ligue 1, actuellement quatrième meilleur buteur du championnat avec 12 unités. Vendredi soir encore, il s’est offert un doublé lors du large succès contre Angers (5-1), propulsant Lens provisoirement en tête du classement devant le PSG. Après un début de saison fulgurant avec trois buts en trois matchs, il continue de monter en puissance, confirmant qu’il est redevenu l’attaquant décisif et tranchant qu’on avait pu admirer en Écosse, capable de briller à chaque rencontre et de porter son équipe. Pierre Sage avait d’ailleurs prévenu en début de saison : « Odsonne Édouard n’est pas encore au niveau qui sera le sien dans 5 ou 6 matches ». Il avait raison.

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Un match crucial face au PSG se profile

Le 11 avril prochain, Odsonne Édouard retrouvera son club formateur pour un match fondamental dans la course au titre face au Paris Saint-Germain, à Bollaert. Pour rappel, au PSG, il n’avait jamais vraiment eu sa chance, barré par des stars comme Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimović au sommet de leur art, sous la houlette de Laurent Blanc. « Mon adaptation (au PSG) a été très rapide, parce qu’on avait une super génération chez les jeunes. Puis je suis monté chez les pros à 17 ans en 2015, avec les superstars. J’avais beaucoup de pression lors des premiers entraînements, mais ils m’ont tout de suite mis à l’aise », avait expliqué Odsonne Édouard en octobre dernier.

Il avait également ajouté : « quand on sort du centre, on joue pour s’amuser, mais une fois avec eux, tout ça, c’est terminé, interdit de perdre. Il y avait une mentalité de vainqueur et il fallait s’en imprégner. Mais que ce soit (Zlatan) Ibrahimovic ou (Edinson) Cavani, les deux étaient très protecteurs avec moi et me donnaient beaucoup de conseils. On faisait des exercices de finition où j’essayais de les imiter. Je ne suis pas comme eux aujourd’hui (rires), mais ils m’ont rendu meilleur. Dès que je perdais des ballons ou ratais des occasions, Zlatan me disait de rester après l’entraînement pour travailler encore et encore », confiait le natif de Bobigny. Désormais, il évolue dans un effectif sain à Lens et s’exprime pleinement sur le terrain, Édouard est prêt à briller face au PSG.

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Direction la Coupe du Monde 2026 ?

Malgré une saison exceptionnelle à Lens, la porte de l’équipe de France semble pour l’instant fermée pour Odsonne Édouard. L’avant-centre franco-haïtien avait pourtant affirmé en début de saison : « si je n’ai pas été appelé en A comme eux, c’est que je n’en ai pas fait assez. Je ne ferme pas de porte à Haïti (qui le courtise), mais j’ai fait toutes mes classes en équipe de France, donc, ce serait la suite logique pour moi. J’ai toujours espoir, j’espère qu’un jour ça arrivera. » Barré par une concurrence monstrueuse, sa sélection chez les Bleus paraît aujourd’hui improbable, même si sa forme à Lens lui permet de se montrer indispensable à son club.

Du côté d’Haïti, la situation est, elle aussi, incertaine. Sébastien Migné, sélectionneur de la nation caribéenne, a déclaré en conférence de presse : « concernant Odsonne Édouard, on ne peut jamais dire jamais. Les qualités du joueur ne sont pas remises en doute. Odsonne doit aussi attendre la liste de Didier Deschamps. Moi, je veux des joueurs convaincus à 150 %. » En tout cas, il ne fait aucun doute qu’il le mérite : sa saison, à l’image de celle de son club, est remarquable et témoigne d’une mentalité exemplaire. Comme son ancien coéquipier à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, qui a attendu ses 28 ans pour connaître sa première sélection, Odsonne Édouard n’a pas dit son dernier mot, et son avenir en équipe nationale reste entièrement à écrire.