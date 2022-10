PSG-OM : les supporters marseillais risquent de lourdes sanctions

À moins de 72 heures du Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille (11e journée de Ligue 1, 20h45), le Ministère de l'Intérieur a confirmé l'interdiction des supporters marseillais au Parc des Princes, dans une lettre envoyée à la Fédération Française de Football. Les fans olympiens ne pourront pas non plus se rassembler dans la capitale ou dans les alentours de l'antre francilien.

En cas de transgression de l'arrêté ministériel selon RMC Sport, «les personnes qui ne se conformeraient pas à cette mesure encourent une peine de six mois d'emprisonnement et une amende de 30.000 euros, indique le courrier. Dans ce cas, une peine complémentaire d'interdiction de stade pour une durée d'un an est prononcée à leur encontre, sauf décision contraire spécialement motivée.»

