Atlético de Madrid : un cadre tout proche de prolonger

La prolongation de Marcos Llorente avec l’Atlético de Madrid est désormais en bonne voie, selon Marca. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu reconverti avec succès au poste de latéral droit devrait bientôt étendre son bail avec les Colchoneros. Les discussions, entamées depuis la saison dernière avec son entourage, avancent favorablement alors que le joueur de 31 ans reste une pièce importante du projet de Diego Simeone.

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Arrivé à l’Atlético en 2019, Llorente a depuis pris une place croissante dans le vestiaire comme sur le terrain. Il a récemment atteint la barre symbolique des 300 matches officiels avec le club et a également gravi les échelons de la hiérarchie des capitaines après le départ d’Antoine Griezmann. Cette future prolongation devrait représenter le dernier gros contrat de sa carrière, avec un objectif toujours en tête pour l’Espagnol : offrir enfin à l’Atlético la Ligue des Champions.