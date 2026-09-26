Le président de Crystal Palace sous le charme de Pierre Sage

Pierre Sage conserve toute la confiance de Steve Parish. Malgré un début de saison délicat en Premier League, avec quatre points et une seule victoire en cinq journées, le président de Crystal Palace s’est montré très satisfait des premiers mois du Français dans une longue interview accordée à The Athletic. Arrivé cet été pour succéder à Oliver Glasner, Sage a dû gérer une préparation perturbée par la Coupe du monde et l’arrivée tardive de plusieurs recrues. « Après sept matchs, afficher un bilan de trois victoires, trois défaites et un nul n’est pas un mauvais début, loin de là. Si l’on prend en compte tout ce qu’il a dû gérer, il s’en est très bien sorti », estime Parish. Le dirigeant a également écarté les rumeurs de tensions apparues autour de la gestion de certains joueurs : « Tout le monde est sur la même longueur d’onde et nous allons de l’avant. »

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Au-delà des résultats, c’est surtout le travail et le football proposés par l’ancien entraîneur de Lens qui plaisent à sa direction. Parish observe notamment une progression dans le jeu et souligne que les joueurs prennent du plaisir, alors que Sage conserve le même système tout en développant une approche différente. Le président des Eagles prend pour exemple la prestation contre Leeds, qu’il estime bien supérieure à ce que son équipe aurait pu produire en début de saison. « Pierre, son staff et tout le monde ont fait un travail remarquable pour nous amener là où nous en sommes aujourd’hui », assure-t-il. Parish salue aussi l’adaptation personnelle du Français à l’Angleterre, où il prend encore des cours de langue : « son anglais est meilleur qu’il ne le pense. »