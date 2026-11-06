Mercato : un joueur a dit non au PSG

Le Paris Saint-Germain recrutera-t-il un joueur cet hiver afin de pallier l’absence de Khvicha Kvaratskhelia ? Difficile de se prononcer avec certitude pour le moment. Une chose est sûre : les pistes ne manquent pas. Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et Said El Mala (Cologne) ont tous les deux été annoncés dans le viseur parisien.

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En Espagne, c’est l’ailier gauche du Betis, Abde Ezzalzouli (24 ans), qui avait vu son nom être associé aux Rouge et Bleu. Mais selon Sport, l’international marocain (40 sélections, 3 buts) n’entend pas quitter l’Andalousie en plein milieu de saison. Sous contrat jusqu’en 2029, avec une clause libératoire fixée à environ 60 M€, Abde a fait savoir que ni le PSG ni le FC Barcelone ne le convaincraient en janvier.