Lazio : qui pour faire oublier le fiasco David Silva ?

«J'apprends le transfert de David Silva à la Real Sociedad. J'ai beaucoup de respect pour le joueur, mais pas pour l'homme». Le communiqué est lapidaire. Le directeur sportif de la Lazio Igli Tare n'a pas franchement apprécié de voir David Silva (34 ans) rallier le Pays Basque à l'issue de son contrat avec Manchester City.

Et on peut le comprendre. Pendant des semaines, le dirigeant laziale a travaillé dur pour attirer dans ses filets le meneur de jeu. Il était d'ailleurs sans doute persuadé de pouvoir compter sur lui puisque les échos en Italie indiquaient un accord sur les bases d'un contrat de 3 ans (assorti d'un salaire annuel net de 4 M€ bonus inclus, plus un appartement en centre-ville et un jet privé à disposition pour ses voyages en Espagne) avec l'international ibérique (125 sélections, 35 réalisations).

James, nouvelle priorité

Oui mais voilà, l'ancien Valencian, qui ne s'est pas encore exprimé publiquement, a préféré rentrer au pays. En colère, la Lazio doit désormais lui trouver un remplaçant. La Gazzetta dello Sport évoque quelques options que l'écurie guidée par Simone Inzaghi explore. L'une d'elles se nomme James Rodriguez (28 ans). Son salaire reste élevé (6 M€ par an), mais, à un an de son contrat, les Romains ont des raisons d'y croire. L'international colombien, lui, se disait motivé pour un nouveau challenge, attendant simplement que le club qu'il l'accueillerait le désirerait vraiment.

Autre piste évoqué par le quotidien au papier rose, un retour du Brésilien Felipe Anderson (27 ans, West Ham), ancienne idole de l'Olimpico. Le Corriere dello Sport croit lui savoir que le nom de Xherdan Shaqiri (28 ans), joker de luxe à Liverpool, est également sur les tablettes d'Igli Tare. Suffisant pour oublier le fiasco David Silva ? L'avenir nous le dira rapidement ?