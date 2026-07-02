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Coupe du Monde

Portugal - Croatie : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo buteur avec le Portugal @Maxppp
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Portugal Croatie
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Ce vendredi, les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 arrivent doucement vers leur terme. On a le droit à un sacré choc entre le Portugal et la Croatie. La Seleçao s’articule dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa dans les cages derrière Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga et Nuno Mendes. Joao Neves et Vitinha sont associés au milieu du terrain avec Bruno Fernandes un cran plus haut. En pointe, Cristiano Ronaldo est accompagné par Rafael Leao et Pedro Neto.

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De leur côté, les Vatreni s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Livakovic qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Josip Stanišić, Marin Pongračić, Josip Šutalo et Ivan Perisić en défense. Luka Modrić et Mateo Kovačić composent l’entrejeu. En attaque, Ante Budimir est associé à Nikola Vlašić, Martin Baturina et Petar Sučić.

Les compositions

Portugal :

Portugal

4-2-3-1
Officielle

Croatie :

Croatie

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Vendredi 3 juillet

  • Suisse - Algérie (5h) sur beIN Sport 1
  • Australie - Égypte (20h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Argentine - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 4 juillet

  • Colombie - Ghana (3h30) sur beIN Sport 1
  • Canada - Maroc (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Paraguay - France (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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