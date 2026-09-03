Argentine : José Mourinho rend hommage à Lionel Messi

En début de semaine, Lionel Messi (39 ans) a annoncé prendre sa retraite internationale. Plusieurs personnalités du monde du football lui ont adressé des messages, dont José Mourinho. Sur Instagram, le Special One a écrit : « félicitations pour ta carrière internationale brillante et inoubliable. La prochaine Copa América et la prochaine Coupe du Monde ne seront plus tout à fait les mêmes.» Ce jeudi, le Portugais en a remis une couche en conférence de presse.

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«Parler de Messi est compliqué (sourire). Il n’y a pas grand-chose à ajouter. Et aucun mot ne peut décrire son talent. Il est arrivé à cette Coupe du Monde à 38 ou 39 ans, et ce qu’il nous a offert, c’est tout ce qu’il a donné. C’est un de ces joueurs qui vont nous manquer. Il va falloir regarder quelques matchs de MLS, ce que je n’apprécie pas particulièrement, pour suivre ces dernières années. Car c’est un de ces joueurs qui, comme je l’ai dit lors d’une précédente conférence de presse, nous manquent toujours. Et il fait partie de notre génération.» La Pulga appréciera.