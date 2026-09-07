Aris Salonique : Migouel Alfarela a un bon de sortie

Désormais sous les couleurs de l’Aris Salonique, Migouel Alfarela, sous contrat jusqu’en juin 2028, pourrait relever un nouveau défi dans les jours à venir. Pour rappel, si le mercato estival a refermé ses portes dans les principaux championnats européens, il est encore ouvert jusqu’au 15 septembre en Grèce.

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Et selon nos dernières informations, l’ancien attaquant de Bastia et du Paris FC a trouvé un accord avec sa direction pour trouver un nouveau club. Le buteur de 28 ans dispose, en effet, d’un bon de sortie et le board de l’Aris Salonique est disposé à laisser partir son joueur libre. Reste désormais à savoir si une écurie se positionnera sur le natif de Montivilliers.