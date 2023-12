Manchester United : la nouvelle direction terrorise déjà Erik ten Hag

Au lendemain de Noël, la Premier League nous a réservé plusieurs cadeaux avec le fameux Boxing Day. L’affiche du jour opposera d’ailleurs Manchester United à Aston Villa à 21 heures à Old Trafford. Troisièmes du championnat, les Villans comptent poursuivre sur leur belle lancée face à des Red Devils (8es), qui restent sur 4 matches sans succès toutes compétitions confondues. Erik ten Hag veut donc relancer la machine mancunienne ce soir. Il a d’ailleurs demandé à ses joueurs de fournir plus d’efforts afin de sauver cette saison… et sa tête ?

La presse s’inquiète déjà pour Ten Hag

Arrivé sur le banc de MU à l’été 2022 après avoir réalisé des choses très intéressantes à l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais a été écouté en ce qui concerne le recrutement. Lisandro Martinez et Antony sont arrivés à sa demande par exemple. Il a aussi voulu mettre en place des règles de vie strictes et s’est montré très exigeant avec tous ses joueurs. La superstar Cristiano Ronaldo en a d’ailleurs fait les frais. Mais il n’est pas le seul puisque Jadon Sancho, Harry Maguire ou Raphaël Varane ont dû composer avec les humeurs et les décisions fortes d’ETH. Un coach qui a toujours été soutenu par ses dirigeants.

Mais cette saison, Manchester United enchaîne les prestations très moyennes et les déceptions, avec notamment une élimination en coupe d’Europe. Tout cela ne fait pas les affaires de Ten Hag. Et l’arrivée de Sir Jim Ratcliffe n’arrange pas son cas. La presse anglaise est d’ailleurs très sceptique au sujet du coach. C’est le cas d’Ian Ladyman, rédacteur en chef de la rubrique football au Daily Mail. «Nous avons défendu Erik ten Hag, parlant des bonnes choses qu’il a faites à Manchester United et de la nécessité de faire preuve de patience. A l’heure actuelle, il ressemble à un homme mort qui marche vers moi maintenant et je déteste dire ça.»

INEOS ne fera pas de cadeau

Dans un autre article, le média anglais a évoqué l’avenir du technicien sous contrat jusqu’en juin 2025. Et clairement, la venue du boss d’INEOS change la donne. «Le sentiment au sein de Manchester United est que la direction actuelle est réticente à prendre des mesures drastiques à l’égard du manager Erik ten Hag et qu’il est plus susceptible de confier cette décision à Ratcliffe et à son équipe INEOS. Maintenant que l’investissement a été annoncé, ce filet de sécurité est supprimé.» Le Telegraph va dans le même sens et s’inquiète déjà pour Ten Hag.

«L’arrivée de Sir Jim Ratcliffe à Man Utd met l’avenir d’Erik ten Hag sous les projecteurs. L’histoire a montré que lorsqu’un nouveau personnage prend les rênes, les managers sont souvent rapidement mis à la porte (…) Ten Hag est intelligent et ambitieux. Il s’est également montré exigeant sur le marché des transferts. Il comprend l’impopularité de la famille Glazer et il serait compréhensible qu’il pense également qu’il est dans le meilleur intérêt de Man United qu’ils (les Glazer, ndlr) aient fait une rupture nette avec le club.»

Un autre coach plaît déjà à Ratcliffe

Le Telegraph poursuit : «le fait que United soit si en difficulté n’aide pas la cause de Ten Hag, surtout après avoir non seulement quitté la Ligue des champions mais complètement l’Europe. Il a beaucoup de questions à répondre sur l’équipe – y compris l’aliénation de Jadon Sancho – le recrutement, l’entraînement et la direction que prend l’équipe. La clé – au-delà du besoin évident de résultats sur le terrain – sera l’infrastructure mise en place par Ratcliffe et Ineos autour de Ten Hag, dans l’espoir qu’un nouveau directeur sportif soit nommé pour remplacer le directeur du football John Murtough et probablement un nouveau responsable du recrutement également. Le directeur général Richard Arnold est déjà parti.»

Pour le média anglais, l’entraîneur risque de perdre du pouvoir avec ces changements, lui qui a souvent tranché pour le mercato. La clé sera pour lui de réussir à s’entendre avec la nouvelle direction tout en réalisant de bonnes choses sur le pré. Mais la pression est d’ores et déjà sur les épaules d’Erik ten Hag. D’autant que Sir Jim Ratcliffe et ses équipes ont déjà un entraîneur en tête. Il s’agit de Graham Potter, libre depuis son départ de Chelsea. Son profil plaît beaucoup à INEOS, qui l’avait sondé pour prendre les commandes de l’OGC Nice cet été. Mais l’ancien coach de Brighton avait décliné l’invitation. Il n’est pas certain qu’il refuse celle de Ratcliffe et de MU.