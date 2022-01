Serie A : La Spezia assomme l'AC Milan, le Napoli tranquille à Bologne

Incroyable scénario, et quand ça ne veut pas, ça ne veut tout simplement pas. Ce lundi, dans le cadre de la 22ème journée de Serie A, l'AC Milan a perdu 3 points importants dans la course au titre en s'inclinant face à La Spezia (1-2). Les Lombards, qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Rafael Leao juste avant la pause (45e+1), ont pourtant eu de nombreuses opportunités pour s'assurer un succès tranquille. Théo Hernandez a par exemple raté un penalty (43e) et Zlatan Ibrahimovic a trouvé la barre dans le temps additionnel de cette partie (90e+4). Cette fin de match risque d'ailleurs de faire jaser en Italie, car les Milanais auraient pu (dû) repartir de San Siro avec les trois points de la victoire.

Une fraction de seconde avant que Junio Messias ne pense donner l'avantage à l'AC Milan (90e+2), l'arbitre de la rencontre venait de siffler une faute de Dimitris Nikolaou aux abords de la surface de réparation visiteuse. Une précipitation qui coûte cher donc, puisque, après l'égalisation de Kevin Agudelo après un beau mouvement collectif (64e), Emmanuel Gyasi a assommé les hommes de Stefano Pioli sur le dernier contre de la partie (90e+6). Thiago Motta et les siens respirent avec ce succès, prenant 6 longueurs d'avance sur le premier relégable. Milan reste 2ème de Serie A, deux points derrière l'Inter Milan, qui compte un match en moins. Dans le même temps, les partenaires d'Olivier Giroud voient le Napoli, vainqueur sereinement de Bologne grâce à un doublé d'Hirving Lozano, revenir à 2 petites unités.