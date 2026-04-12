Le FC Barcelone est en passe de boucler sa première vente de l’été en Arabie saoudite

Le FC Barcelone est bien parti pour remporter la Liga, une fois encore. Déjà champion en titre, le club catalan a 9 points d’avance sur le Real Madrid, à sept journées de la fin du championnat. Autant dire qu’il faudrait un véritable scénario catastrophe pour que les Merengues passent devant, surtout que ces derniers sont tout sauf convaincants ces dernières semaines. Le principal enjeu de cette fin de saison n’est donc autre que ce match retour de quart de finale face à l’Atlético de mardi, après la défaite 2-0 lors du premier round.

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Et dans le même temps, la presse catalane dévoile déjà de nombreuses informations mercato. La tendance est claire : le club va investir cet été. Les efforts vont se concentrer autour de deux gros dossiers : l’attaque et la défense centrale, avec Julián Álvarez et Alessandro Bastoni qui sont les favoris pour ces deux postes. Mais pas que, puisque d’autres positions, comme le poste de gardien, pourraient aussi être renforcées. Le club devrait aussi chercher à conserver João Cancelo et Marcus Rashford.

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Le joueur a décidé

Ce qui est aussi certain, c’est qu’il va y avoir des départs. Comme l’indique Sport, il y a déjà une vente qui semble actée : celle de Marc Casado. Relativement important la saison dernière, il a perdu énormément de temps de jeu cette saison, il était déjà considéré comme un potentiel partant depuis un moment. Mais le média catalan confirme la tendance ce dimanche, en expliquant que le joueur a décidé de partir, conscient qu’il sera très difficile de jouer régulièrement en Catalogne, surtout que Gavi est de retour.

Le journal indique d’ailleurs que sa destination la plus probable reste l’Arabie saoudite, avec plusieurs clubs du pays qui sont intéressés par ses services. Le joueur pourrait y obtenir une augmentation de salaire conséquente par rapport à ce qu’il perçoit à Catalogne, où une prolongation de son contrat qui expire en 2028 ne lui a d’ailleurs pas été proposée. Son transfert pourrait se boucler autour des 20 millions d’euros. Affaire à suivre…