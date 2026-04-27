Santos : Neymar absent de l’entraînement sans prévenir

L’absence de Neymar à l’entraînement de Santos ce dimanche n’est pas passée inaperçue. Selon les informations d’ESPN, l’attaquant brésilien ne s’est pas présenté au centre d’entraînement "Rei Pelé" pour une séance pourtant prévue avec les joueurs restés au club, sans fournir la moindre explication en amont. Une situation qui a rapidement suscité l’inquiétude en interne, d’autant que cette session s’inscrivait dans la préparation du prochain rendez-vous continental.

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Face à ce silence, les dirigeants de Santos ont pris contact avec le joueur et son entourage afin d’obtenir des éclaircissements, sans succès pour le moment. Aucune communication officielle n’a été faite, ni par le club ni par le principal intéressé, laissant planer le doute à quelques jours d’un déplacement important, notamment en Copa Sudamericana face à San Lorenzo. Cette absence inexpliquée, alors qu’il devait s’entraîner aux côtés de Gabigol, alimente déjà les discussions autour du cas Neymar. Une nouvelle polémique qui ne devrait pas plaire à Carlo Ancelotti en vue du Mondial 2026…