Nouveau coup dur pour Jamal Musiala ! Alors qu’il venait tout juste de retrouver les terrains après plusieurs semaines d’absence, le milieu offensif du Bayern Munich a été victime d’une nouvelle blessure. Selon le Bayern Munich, l’international allemand souffre à nouveau d’«une lésion musculaire à la cuisse droite. Musiala sera donc indisponible pour une durée indéterminée», précise le club bavarois. Une rechute particulièrement frustrante pour le joueur de 23 ans, qui espérait enfin tourner la page après une longue période passée à l’infirmerie.

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Le scénario est d’autant plus cruel que Musiala venait de retrouver la compétition. Absent pendant huit semaines en raison de cette même blessure, le Bavarois avait effectué son retour vendredi dernier face à Cologne (1-1) et contre le LOSC, en Ligue des Champions (1-2). Vincent Kompany souhaitait le réintégrer progressivement dans le groupe à travers des entrées en jeu limitées. Mercredi soir, contre Lille en Ligue des Champions (défaite 2-1), le numéro 10 avait ainsi disputé une vingtaine de minutes. Mais son corps l’a une nouvelle fois lâché.

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Jamal Musiala absent jusqu’en 2027

D’après le média allemand TZ, Musiala aurait déjà ressenti une gêne à la cuisse dès lundi. Les examens réalisés vendredi ont finalement confirmé les craintes du staff médical bavarois : le joueur souffre bien d’une nouvelle déchirure musculaire au même endroit. Il va donc devoir reprendre le chemin de la rééducation et devrait être indisponible jusqu’à la fin de l’année. Son retour à la compétition est désormais attendu en 2027, un nouveau contretemps dans sa volonté de retrouver son meilleur niveau.

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Cette nouvelle blessure intervient dans un contexte déjà particulièrement délicat pour le Bayern Munich. Ces derniers jours, l’état de santé de Musiala était au centre des débats après les déclarations de Karl-Heinz Rummenigge sur son avenir et sa capacité à retrouver son meilleur niveau. La sortie de Joshua Kimmich, qui avait publiquement critiqué la communication de sa direction sur ce dossier, avait également mis en lumière les tensions internes autour de la santé de l’attaquant de 23 ans. Avec cette nouvelle rechute, le cas Musiala risque de continuer à faire parler à Munich, alors que Vincent Kompany doit déjà composer avec de nombreuses absences dans son secteur offensif, dont Michael Olise et Harry Kane.