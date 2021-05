L'agent de Gareth Bale ne voit pas le Gallois au Real Madrid

La suite après cette publicité

Le prêt de Gareth Bale (31 ans) s'apprête à prendre fin. Il ne devrait pas être conservé par Tottenham malgré une fin de championnat plus consistante. Le joueur se voit d'ailleurs revenir au Real Madrid où Zidane n'est pas certain de rester non plus. Voilà une opportunité doit se dire le Gallois, sauf qu'avec son énorme salaire, le club espagnol souhaitera surtout se débarrasser de lui. C'est aussi l'avis de Jonathan Barnett qui s'est exprimé au London Evening Standard. Selon lui, le Real Madrid ne voudra pas de l'ailier si c'est pour le mettre sur le banc de touche.

«Il est toujours l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il ne lui reste plus que quatre matchs, nous devrons donc voir pour son avenir. C'est une discussion à trois, entre nous, le Real Madrid et Tottenham. Nous avons notre point de vue et nous leur ferons savoir au bon moment. S'il a un avenir au Real ? J’en doute beaucoup mais s'ils veulent le mettre sur le banc, c'est bien. Ils veulent le mettre sur le banc avec ce salaire ? C'est bien pour moi aussi», a préféré plaisanter l'agent de bale.