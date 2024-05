Un autre cador de Serie A convoite ardemment Mason Greenwood

Après des débuts flamboyants avec Manchester United, Mason Greenwood avait vu sa carrière prendre un tournant peu reluisant en janvier 2022 avec des accusations de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne de l’époque. Les poursuites étant finalement abandonnées, l’ancien prodige des Red Devils est allé se relancer du côté de Getafe en début de saison. À Madrid, l’attaquant de 22 ans s’est régalé. Auteur de 10 buts en 34 rencontres avec la formation ibérique, Greenwood a soigné son retour.

Et cela n’est pas passé inaperçu sur le Vieux Continent. Actuellement prêté à Getafe, le club de la capitale voudrait négocier un deuxième prêt de son joueur phare. Une volonté qui ne rentre pas dans les préférences d’United qui privilégierait un transfert sec. Et alors que la Juventus Turin s’était lancé à l’abordage du natif de Wibsey, The Athletic nous informe ce samedi que le Napoli est aussi sur les traçes de Greenwood. Les dirigeants partenopei auraient même pris des premiers contacts avec leurs homologues anglais pour dessiner les contours d’un futur accord. Affaire à suivre donc…