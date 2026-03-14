Une nouvelle ville entre dans la danse pour la Finalissima

Une nouvelle ville s’invite dans la course pour accueillir la Finalissima 2026 entre l’Espagne et l’Argentine. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Milan pourrait désormais servir de cadre à cette affiche entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud prévue le 27 mars, avec le mythique San Siro comme enceinte privilégiée. Initialement programmée au Lusail Stadium au Qatar, la rencontre doit être relocalisée en raison du contexte géopolitique au Moyen-Orient, qui complique l’organisation d’événements sportifs dans l’émirat.

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Si le Santiago Bernabéu Stadium à Madrid semblait récemment tenir la corde, la CONMEBOL privilégierait désormais un terrain neutre afin d’éviter un déplacement jugé trop défavorable pour l’Argentine. Toujours d’après la Gazzetta dello Sport, deux options principales resteraient aujourd’hui sur la table : Milan ou Lisbonne. La capitale portugaise présente des atouts logistiques, mais «le prestige et le charme de San Siro» pourraient peser dans la décision finale des instances du football, précise le journali aux pages roses.