L’Atlético de Madrid justifie ses attaques contre le FC Barcelone !

L’Atlético de Madrid a décidé de se payer le FC Barcelone. Après avoir posté l’offre ironique des Colchoneros pour Lamine Yamal en réponse aux approches du FC Barcelone pour Julian Alvarez, le club madrilène ne s’est pas arrêté là. Quelques minutes plus tard, il en a fait de même avec une autre star des Culés, Pedri. Ce vendredi soir, le club madrilène a finalement voulu justifier ces attaques.

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«Ces derniers mois, nous subissons une campagne de harcèlement et de démolition contre l’un de nos joueurs. Fuites intéressées, « fake news », manque continu de respect, la version culé de la machine à inventer des histoires, appels avant les confrontations directes… Mais bien sûr, il ne nous viendrait pas à l’esprit non plus d’avoir à notre solde le vice-président des arbitres ou de recourir à des faveurs politiques pour inscrire des joueurs. RESPECT et VALEURS». Ambiance.