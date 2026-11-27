Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient bientôt partager le même maillot, le temps d’une soirée exceptionnelle. Carlos Tevez organisera son jubilé le 20 décembre prochain à Buenos Aires, au stade de la Bombonera, et espère réunir les deux légendes du football mondial. L’ancien attaquant argentin a confirmé la présence de Messi, avec qui il a évolué en sélection, et a laissé entendre que Cristiano Ronaldo pourrait également être de la partie. Une perspective particulièrement symbolique pour les deux joueurs, qui se sont longtemps disputé les plus grandes récompenses individuelles sans jamais évoluer ensemble dans la même équipe.

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Plusieurs autres grandes figures du football sont attendues pour célébrer la carrière de « L’Apache », passé notamment par Manchester United, Manchester City, la Juventus et Boca Juniors. Gianluigi Buffon, Juan Román Riquelme et Rio Ferdinand devraient également participer à cette rencontre. Tevez, qui a raccroché les crampons en 2022 après une dernière expérience à Boca, retrouvera ainsi plusieurs anciens coéquipiers et adversaires pour un moment chargé en nostalgie. Si la venue de Cristiano Ronaldo se confirme, ce jubilé pourrait offrir une image rare : celle des deux plus grandes icônes de leur génération réunies dans la même équipe.