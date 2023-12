Bundesliga : le Werder et Leipzig dos à dos

Sur une sacrée série en Bundesliga, avec trois succès de rang, le RB Leipzig se déplaçait du côté de Brême ce mardi pour affronter le Werder. Une équipe sur une dynamique totalement opposée, mais le futur adversaire du Real Madrid n’a pas réussi à prendre les trois points ce soir. Un nul 1-1 qui avait pourtant bien commencé grâce à un but de l’inévitable Loïs Openda en deuxième période, histoire de concrétiser la belle domination de son équipe.

Son quinzième but cette saison, déjà ! Mais Justin Njinmah a égalisé à un quart d’heure de la fin de la partie. Leipzig risque de perdre sa troisième place au profit de Stuttgart, alors que le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, respectivement 6 et 2 points devant, peuvent aussi prendre le large en tête du championnat allemand. Un bien mauvais résultat avant les fêtes ! Le Werder lui grimpe une marche et passe treizième au classement de la Bundesliga.