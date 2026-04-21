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Midtjylland : un joueur de 19 ans gravement blessé après une attaque au couteau

Par Samuel Zemour
1 min.
Mike Tullberg, le coach de Midtjylland @Maxppp

Alamara Djabi, milieu de terrain du FC Midtjylland, a été gravement blessé lors d’une agression au couteau. Selon un communiqué officiel du club danois publié ce mardi 21 avril 2026, le jeune footballeur a été « victime d’un coup de couteau et se trouve désormais dans un état stable après deux opérations. Il s’est réveillé d’un coma artificiel et va, dans l’ensemble, relativement bien compte tenu des circonstances. Le FC Midtjylland reste en contact étroit avec les autorités et apporte tout son soutien à Alamara Djabi ainsi qu’à sa famille », précise la formation danoise.

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FC Midtjylland
Alamara Djabi, blev alvorligt såret i et knivstikkeri og er nu i stabil tilstand efter to operationer. Han er vågnet fra kunstig koma og har det efter omstændighederne godt.

FC Midtjylland er i tæt dialog og samarbejde med myndighederne og støtter ham og hans familie.
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Le joueur aurait été victime d’une attaque survenue dimanche vers 3h30 du matin dans la ville danoise de Herning. La police danoise a publié un communiqué indiquant qu’elle recherchait un homme de 20 ans à la peau claire et aux cheveux courts et foncés après une agression au couteau survenue dimanche soir dans la région de Herning. Le jeune joueur de 19 ans, qui a rejoint le club l’été dernier, avait déjà joué pour le FC Midtjylland lors des qualifications pour la Ligue Europa cette saison.

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