Florian Thauvin affirme être le nouveau capitaine du RC Lens

Arrivé l’an passé au RC Lens, Florian Thauvin prend du galon. L’international français (13 sélections), auteur d’une première grande saison dans le Pas-de-Calais est le nouveau capitaine de l’équipe, comme Dino Toppmöller l’avait laissé entendre. Le milieu offensif a officialisé la nouvelle lors de la conférence de presse d’avant le Trophée des Champions (dimanche, 20h45 face au PSG).

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« Je vais prendre la succession de Thomasson (parti à Rennes), qui a porté le brassard de capitaine l’année dernière. Je suis fier et honoré d’être le garant de cette équipe. Je sais ce que ça représente. C’est une suite logique pour moi, je n’ai pas attendu d’avoir le brassard pour essayer de tirer l’équipe vers le haut et d’être un exemple. Cela ne changera pas mon attitude ». Reste à savoir si Florian Sotoca, souvent remplaçant, et Jonathan Gradit, gravement blessé l’an passé, passent derrière Thauvin dans la hiérarchie ou non.