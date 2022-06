PSG : la dernière demande incroyable de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Malgré son envie répétée publiquement d’honorer sa dernière année de contrat, Mauricio Pochettino n’a trompé personne. Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, l’Argentin a clairement envoyé un message à ses dirigeants. Conscient d’être sur la sellette, l’ancien coach de Tottenham a ainsi fait savoir qu’il faudra le payer jusqu’au dernier centime pour le faire partir.

Un scénario qui semblait acté. Paris sait qu’il faudra verser 15 M€ à l’Argentin, ce qui ne l’empêche pas de prévoir aussi une enveloppe de 5 M€ environ pour faire de Christophe Galtier son successeur. Sauf que depuis plusieurs jours, impossible de faire partir le clan Pochettino. Alors que Nice vient de présenter Lucien Favre, toujours pas de Galtier au PSG.

Pochettino ne lâche rien

La semaine dernière, Le Parisien évoquait des soucis avec les deux adjoints (Jésus Pérez, Miguel d’Agostino) et le préparateur physique (Sebastiano Pochettino) du coach sud-américain. Aujourd’hui, L’Équipe nous apprend que c’est avec Pochettino qu’il y a encore des soucis. Et visiblement, le coach argentin ne manque pas d’air. Concrètement, le PSG est prêt à payer la dernière année de contrat du technicien et de son staff. Or ces derniers réclament le versement des primes 2022/2023 qu’ils auraient touchées s’ils étaient restés en place ! Pour quel motif ? « Au regard de l'historique du PSG dans ces compétitions », écrit le quotidien.

En clair, Pochettino estime que le PSG va très probablement remporter un ou plusieurs trophées et veut donc toucher des primes qui seraient acquises par une équipe qu’il n’entraînerait plus. Un concept. Paris refuse bien évidemment d’accepter une telle requête, dont le coût total est estimé à 2 M€ (en plus de 15 M€ donc). Mais le clan Pochettino considère avoir déjà fait des efforts en acceptant d’autres concessions et espère un geste d’un PSG qui se montre pour le moment inflexible. Et pendant ce temps-là, le temps passe et la reprise de l’entraînement est fixée au 4 juillet.