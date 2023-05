Real Madrid : Vinicius Jr est prêt à lâcher une bombe

La suite après cette publicité

Ce matin, ESPN au Brésil a révélé que l’entourage de Vinicius Jr le poussait à changer d’air cet été. Le Brésilien, qui a été au centre de plusieurs incidents cette saison, souhaiterait malgré tout rester en Espagne. Mais ce lundi après-midi, UOL explique que le joueur de 22 ans n’est pas certain de continuer chez les Merengues.

En effet, le média brésilien révèle qu’il ne restera pas silencieux après ces nouvelles attaques racistes. Il compte donner une interview où il veut mettre un terme à ce qu’il se passe en Espagne. Il réfléchit à la meilleure manière et au meilleur moment pour exiger publiquement des changements et avoir des réponses concrètes de la part des dirigeants et des autorités espagnols. Enfin, UOL précise que lors de cette interview, il irait même jusqu’à menacer le Real Madrid de claquer la porte. Affaire à suivre…

