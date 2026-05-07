PSG : les mots forts de Fabian Ruiz sur Luis Enrique

De retour dans le onze titulaire face au Bayern Munich, Fabian Ruiz a été brillant avec le PSG ce mercredi soir. L’international espagnol a retrouvé son football et a semblé pleinement épanoui dans le système de Luis Enrique. Et forcément, après la nouvelle qualification en finale, l’ancien milieu du Napoli a tenu à rendre hommage à son coach.

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«C’est incroyable. On connaît très bien Luis Enrique. Il a fait une équipe incroyable. On joue depuis trois ans avec lui, on a fait une demi-finale et déjà deux finales de C1. C’est une chose incroyable. Nous, on est très contents de l’avoir en tant qu’entraîneur et on espère qu’on l’aura encore pendant de très nombreuses années.»