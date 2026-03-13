La Juventus veut chambouler toute son attaque

C’est ce qu’on appelle la révolution permanente. À chaque mercato, la Juventus tente de reconstruire son attaque, à défaut de trouver la bonne formule ces dernières années. Les noms se succèdent au même rythme que les déceptions. Les dernières en dates ? Jonathan David et Loïs Openda, aux statistiques faméliques (8 buts pour le premier, 2 pour le second). Arrivés l’été dernier, les deux hommes ne devraient pas faire de vieux os (d’autant qu’Openda est simplement prêté).

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Mais alors, qui mènera l’attaque des Bianconeri la saison prochaine ? Roulements de tambour : Dusan Vlahovic ! Et oui, selon La Gazzetta dello Sport, on se dirige vers une prolongation de contrat, inattendue, de l’attaquant serbe, blessé depuis de longues semaines. Ce dossier interminable semble toucher à sa fin, puisque faute de prétendants sérieux, il aurait donné son feu vert pour une prolongation.

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Rebondissement pour Vlahovic, 2 Parisiens dans le viseur

Lui qui touchait 12 M€ par an, grâce à un contrat évolutif signé à son arrivée, pourrait signer un contrat court, d’un an ou deux, avec une baisse drastique de salaire (le journal évoque des émoluments autour de 6-7 M€ par an). L’attaquant de 26 ans a été conforté aussi par le maintien de Luciano Spalletti, qui compte sur lui à l’avenir. Plus que sur David, Openda ou encore Milik, en fin de contrat en 2027.

Mais difficile de ne miser que sur Vlahovic, souvent blessé et globalement décevant depuis son arrivée en fanfare en provenance de la Fiorentina à 85 M€ en janvier 2022. Et selon Calciomercato, les dirigeants turinois regardent avec attention vers le Paris Saint-Germain. Dans l’optique de récupérer Randal Kolo Muani, déjà prêté la saison passée mais parti du côté de Tottenham après avoir échoué à trouver un accord l’été dernier. Le nom de Gonçalo Ramos est également cité, dans le cas où le Portugais réclamerait un départ pour manque de temps de jeu. Encore des feuilletons qui devraient durer l’été prochain…