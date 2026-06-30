CdM 2026 : le Maroc a mis fin à plusieurs séries des Pays-Bas

Les Pays-Bas ont vu plusieurs de leurs séries prendre fin face au Maroc. Les Oranjes, qui restaient sur cinq victoires consécutives contre des sélections africaines en Coupe du Monde, ont été éliminés dès les 16es de finale, une première dans leur histoire. Ils échouent ainsi à intégrer le Top 16 de la compétition pour la première fois depuis leur première participation.

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Cette élimination est d’autant plus marquante que les Néerlandais avaient pourtant ouvert le score avant de céder. Il s’agit seulement de la deuxième fois de leur histoire qu’ils perdent un match à élimination directe de Coupe du Monde après avoir mené, après la finale perdue face à l’Allemagne (2-1) le 7 juillet 1974. Le Maroc met ainsi fin à une double série historique des Oranjes et signe un nouvel exploit sur la scène mondiale.