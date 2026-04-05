Nantes : l’horrible tacle de Tylel Tati face à Metz

Dans le match de la peur entre le FC Metz, lanterne rouge, et le FC Nantes, avant-dernier, les Grenats cherchent actuellement la faille. Dominateurs, les Messins n’ont, pour l’heure, pas trouvé le chemin des filets mais vont évoluer en supériorité numérique au cours de la seconde période.

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Coupable d’un tacle terrible après une conduite de balle hasardeuse, Tylel Tati a, en effet, laissé ses partenaires à dix (39e). Il va falloir un grand Anthony Lopes pour permettre aux Canaris de préserver le point du match nul…