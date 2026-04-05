Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Nantes : l’horrible tacle de Tylel Tati face à Metz

Par Josué Cassé
1 min.
Tylel Tati @Maxppp
Metz 0-0 Nantes

Dans le match de la peur entre le FC Metz, lanterne rouge, et le FC Nantes, avant-dernier, les Grenats cherchent actuellement la faille. Dominateurs, les Messins n’ont, pour l’heure, pas trouvé le chemin des filets mais vont évoluer en supériorité numérique au cours de la seconde période.

La suite après cette publicité
L1+
Coup de théâtre dans le match de la peur❗

🟥 Nantes va jouer plus d'une période à 10.

#FCMFCN
Voir sur X

Coupable d’un tacle terrible après une conduite de balle hasardeuse, Tylel Tati a, en effet, laissé ses partenaires à dix (39e). Il va falloir un grand Anthony Lopes pour permettre aux Canaris de préserver le point du match nul…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Tylel Tati

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Tylel Tati Tylel Tati
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier