Coupe du Roi : le Barça tremble mais évite le piège Albacete

Après avoir éliminé le Real Madrid en huitièmes, Albacete avait l’occasion de réaliser un nouvel exploit en quarts de Copa del Rey ce mardi. Cette fois, c’était le FC Barcelone en face… Et comme contre les Merengues, l’équipe de D2 a tenu la dragée haute au FC Barcelone, avec une belle intensité déployée sur la pelouse, même si les Blaugranas se sont imposés 2-1 au final. Après une première demi-heure assez équilibrée, la qualité de Lamine Yamal a fait la différence. Servi par De Jong, le numéro 10 blaugrana a placé une belle frappe côté opposé pour ouvrir le score (0-1, 39e).

La suite après cette publicité

Dominateurs, les Blaugranas continuaient de se procurer des occasions, avec un Rashford tout proche de faire le break en début de deuxième période par exemple. C’est finalement Ronald Araujo qui signait le deuxième but barcelonais, d’une belle tête sur un corner botté par l’Anglais (0-2, 56e). Jefté, le héros d’Albacete contre le Real, a tout de même eu une opportunité intéressante (64e), et en a raté une autre plus tard (72e), mais globalement, le Barça était bien supérieur et continuait de manquer des occasions, avec un Lamine Yamal qui distribuait les caviars. Javi Moreno réduisait l’écart en toute fin de partie, faisant peur aux Catalans (1-2, 87e), qui ont bien souffert sur la fin. Mais le job est fait, et le Barça est en demies !