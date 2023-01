OGC Nice : Didier Digard met les choses au clair pour Terem Moffi

La suite après cette publicité

J-2. Alors que Nice fait le forcing depuis plusieurs jours pour recruter l’attaquant lorientais Terem Moffi, les minutes sont comptées avant la fermeture de cette fenêtre de transfert. Le club azuréen, qui a déjà vu cinq de ses offres être repoussées par la direction bretonne, n’a en revanche pas abdiqué sur le dossier et en prépare une sixième. Interrogé en conférence de presse après la victoire de ses joueurs face à Lille ce dimanche (1-0), Didier Digard n’a pas hésité à rappeler son amour pour le joueur, qu’il aimerait rapidement voir dans son effectif.

«Est-ce que j’espère que Terem Moffi va nous rejoindre ? Oui forcément. Quand on voit autant de clubs intéressés par un tel joueur et les statistiques qu’il peut avoir, forcément on espère», a déclaré le coach niçois, toujours invaincu depuis son intronisation le 10 janvier dernier avec deux victoires (Montpellier et Lille) et un match nul (Reims).

À lire

L’OGC Nice ferme la porte à un départ de Billal Brahimi