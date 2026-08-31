Stuttgart : Strasbourg pense à Badredine Bouanani

Le mercato de Strasbourg s’accélère alors que Conrad Harder s’apprête à poser ses valises en Alsace. L’attaquant international danois de 21 ans, qui sort d’un exercice délicat au RB Leipzig (3 buts en 29 matchs), devrait être prêté au Racing avec l’ambition de se relancer, deux ans après son passage remarqué au Sporting Portugal.

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C’est toutefois la piste Badredine Bouanani qui est désormais d’actualité du côté de Strasbourg. L’ailier international algérien de 21 ans, formé à Nice, est la cible prioritaire des dirigeants alsaciens pour dynamiser leur attaque selon L’Equipe. En manque de temps de jeu à Stuttgart où il a dû se contenter d’un rôle de doublure (14 apparitions), le joueur cherche une porte de sortie et Strasbourg s’active pour obtenir son prêt, profitant de l’ouverture du club allemand pour finaliser le dossier.